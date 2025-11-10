100 WVIA Way
Careers that Work

Self Advocacy Specialist

Season 4 Episode 7 | 4m 02s

Meet Sara Wolf, a self-advocacy specialist who empowers individuals with disabilities to speak up for their rights, make informed choices, and lead more independent lives. Living with Down syndrome herself, she uses her voice and experiences to inspire others and show what’s possible through determination and self-belief.

Aired: 11/18/25
Watch 5:08
Careers that Work
Coordinadora de alcance
Les presentamos a Channel Kearse, coordinadora de extensión comunitaria de la ciudad de Scranton, qu
Clip: S4 E5 | 5:08
Watch 4:28
Careers that Work
Ingeniera de control de cuerdas
Conozca a Alyssa Crawford, ingeniera de control de cordelería especializada en supervisar los sistem
Clip: S4 E4 | 4:28
Watch 5:07
Careers that Work
Actor (español)
Conozcan a Daniel Ferron, un actor apasionado que da vida a personajes en el escenario
Clip: S4 E3 | 5:07
Watch 4:56
Careers that Work
Gerente de promoción
Keith Williams lidera campañas para influir en las políticas y amplificar las voces de las comunidad
Clip: S4 E2 | 4:56
Watch 4:28
Careers that Work
Ingeniera de audio
Descubra cómo los ingenieros de audio combinan creatividad y tecnología para dar vida al sonido.
Clip: S4 E1 | 4:28
Watch 4:29
Careers that Work
Técnico de laboratorio
¡Explore el rol de un técnico de laboratorio médico y cómo impacta la atención médica detrás de esce
Clip: S3 E9 | 4:29
Watch 4:24
Careers that Work
Técnico de farmacia
¡Explore el papel de un técnico de farmacia y su impacto en la atención al paciente del hospital!
Clip: S3 E8 | 4:24
Watch 3:22
Careers that Work
Socio técnico/asistente de enfermería
¡Explore el rol de un socio tecnológico y asistente de enfermería en la atención de pacientes de eme
Clip: S3 E7 | 3:22
Watch 5:24
Careers that Work
Gerente de atención
¡Explore el papel de un administrador de atención y trabajador social para ayudar a las personas may
Clip: S3 E6 | 5:24
Watch 4:38
Careers that Work
Asistente de cuidado personal
¡Explore la satisfactoria carrera de un asistente de cuidado personal y CNA y su impacto en el cuida
Clip: S3 E5 | 4:38
Watch 4:26
Careers that Work
Software Developer
Meet Ken Johnson, a software developer who designs and builds innovative applications
Episode: S4 E10 | 4:26
Watch 2:57
Careers that Work
Teacher
Meet Dan Cherney, a high school teacher who inspires students through engaging lessons
Episode: S4 E9 | 2:57
Watch 4:55
Careers that Work
Firefighter
Meet John Ankenbrand, a firefighter for the City of Pittston who bravely responds to emergencies
Episode: S4 E8 | 4:55
Watch 4:28
Careers that Work
Child Therapist
Meet Robert Bogdan, a dedicated child therapist who helps young clients navigate challenges.
Episode: S4 E6 | 4:28
Watch 5:08
Careers that Work
Outreach Coordinator
Meet Channel Kearse, an outreach coordinator for the city of Scranton who builds connections between
Episode: S4 E5 | 5:08
Watch 4:28
Careers that Work
Control Engineer
Meet Alyssa Crawford, a ropery control engineer who specializes in overseeing the mechanical systems
Episode: S4 E4 | 4:28
Watch 5:07
Careers that Work
Actor
Meet Daniel Ferron, a passionate actor who brings characters to life on stage and screen
Episode: S4 E3 | 5:07
Watch 4:56
Careers that Work
Advocacy Manager
Keith Williams leads campaigns to influence policy and amplify underrepresented community voices.
Episode: S4 E2 | 4:56
Watch 4:37
Careers that Work
Audio Engineer
Ever wonder what it takes to build a career in audio engineering or radio production?
Episode: S4 E1 | 4:37
Watch 4:30
Careers that Work
Lab Tech
Explore the role of a Medical Lab Technician and how they impact healthcare behind the scenes!
Episode: S3 E9 | 4:30