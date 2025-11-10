100 WVIA Way
Careers that Work

Firefighter

Season 4 Episode 8 | 4m 55s

Meet John Ankenbrand, a firefighter for the City of Pittston who bravely responds to emergencies, protecting lives and property with quick thinking and teamwork. Dedicated to safety and community service, he faces challenges head-on to keep others safe in times of crisis.

Aired: 11/25/25
Extras
Watch 5:08
Careers that Work
Coordinadora de alcance
Les presentamos a Channel Kearse, coordinadora de extensión comunitaria de la ciudad de Scranton, qu
Clip: S4 E5 | 5:08
Watch 4:28
Careers that Work
Ingeniera de control de cuerdas
Conozca a Alyssa Crawford, ingeniera de control de cordelería especializada en supervisar los sistem
Clip: S4 E4 | 4:28
Watch 5:07
Careers that Work
Actor (español)
Conozcan a Daniel Ferron, un actor apasionado que da vida a personajes en el escenario
Clip: S4 E3 | 5:07
Watch 4:56
Careers that Work
Gerente de promoción
Keith Williams lidera campañas para influir en las políticas y amplificar las voces de las comunidad
Clip: S4 E2 | 4:56
Watch 4:28
Careers that Work
Ingeniera de audio
Descubra cómo los ingenieros de audio combinan creatividad y tecnología para dar vida al sonido.
Clip: S4 E1 | 4:28
Watch 4:29
Careers that Work
Técnico de laboratorio
¡Explore el rol de un técnico de laboratorio médico y cómo impacta la atención médica detrás de esce
Clip: S3 E9 | 4:29
Watch 4:24
Careers that Work
Técnico de farmacia
¡Explore el papel de un técnico de farmacia y su impacto en la atención al paciente del hospital!
Clip: S3 E8 | 4:24
Watch 3:22
Careers that Work
Socio técnico/asistente de enfermería
¡Explore el rol de un socio tecnológico y asistente de enfermería en la atención de pacientes de eme
Clip: S3 E7 | 3:22
Watch 5:24
Careers that Work
Gerente de atención
¡Explore el papel de un administrador de atención y trabajador social para ayudar a las personas may
Clip: S3 E6 | 5:24
Watch 4:38
Careers that Work
Asistente de cuidado personal
¡Explore la satisfactoria carrera de un asistente de cuidado personal y CNA y su impacto en el cuida
Clip: S3 E5 | 4:38
Watch 4:26
Careers that Work
Software Developer
Meet Ken Johnson, a software developer who designs and builds innovative applications
Episode: S4 E10 | 4:26
Watch 2:57
Careers that Work
Teacher
Meet Dan Cherney, a high school teacher who inspires students through engaging lessons
Episode: S4 E9 | 2:57
Watch 4:02
Careers that Work
Self Advocacy Specialist
Meet Sara Wolf, a self-advocacy specialist who empowers individuals with disabilities to speak up
Episode: S4 E7 | 4:02
Watch 4:28
Careers that Work
Child Therapist
Meet Robert Bogdan, a dedicated child therapist who helps young clients navigate challenges.
Episode: S4 E6 | 4:28
Watch 5:08
Careers that Work
Outreach Coordinator
Meet Channel Kearse, an outreach coordinator for the city of Scranton who builds connections between
Episode: S4 E5 | 5:08
Watch 4:28
Careers that Work
Control Engineer
Meet Alyssa Crawford, a ropery control engineer who specializes in overseeing the mechanical systems
Episode: S4 E4 | 4:28
Watch 5:07
Careers that Work
Actor
Meet Daniel Ferron, a passionate actor who brings characters to life on stage and screen
Episode: S4 E3 | 5:07
Watch 4:56
Careers that Work
Advocacy Manager
Keith Williams leads campaigns to influence policy and amplify underrepresented community voices.
Episode: S4 E2 | 4:56
Watch 4:37
Careers that Work
Audio Engineer
Ever wonder what it takes to build a career in audio engineering or radio production?
Episode: S4 E1 | 4:37
Watch 4:30
Careers that Work
Lab Tech
Explore the role of a Medical Lab Technician and how they impact healthcare behind the scenes!
Episode: S3 E9 | 4:30