Software Developer

Les presentamos a Channel Kearse, coordinadora de extensión comunitaria de la ciudad de Scranton, qu
Conozca a Alyssa Crawford, ingeniera de control de cordelería especializada en supervisar los sistem
Conozcan a Daniel Ferron, un actor apasionado que da vida a personajes en el escenario
Keith Williams lidera campañas para influir en las políticas y amplificar las voces de las comunidad
Descubra cómo los ingenieros de audio combinan creatividad y tecnología para dar vida al sonido.
¡Explore el rol de un técnico de laboratorio médico y cómo impacta la atención médica detrás de esce
¡Explore el papel de un técnico de farmacia y su impacto en la atención al paciente del hospital!
¡Explore el rol de un socio tecnológico y asistente de enfermería en la atención de pacientes de eme
¡Explore el papel de un administrador de atención y trabajador social para ayudar a las personas may
¡Explore la satisfactoria carrera de un asistente de cuidado personal y CNA y su impacto en el cuida
Meet Dan Cherney, a high school teacher who inspires students through engaging lessons
Meet John Ankenbrand, a firefighter for the City of Pittston who bravely responds to emergencies
Meet Sara Wolf, a self-advocacy specialist who empowers individuals with disabilities to speak up
Meet Robert Bogdan, a dedicated child therapist who helps young clients navigate challenges.
Meet Channel Kearse, an outreach coordinator for the city of Scranton who builds connections between
Meet Alyssa Crawford, a ropery control engineer who specializes in overseeing the mechanical systems
Meet Daniel Ferron, a passionate actor who brings characters to life on stage and screen
Keith Williams leads campaigns to influence policy and amplify underrepresented community voices.
Ever wonder what it takes to build a career in audio engineering or radio production?
Explore the role of a Medical Lab Technician and how they impact healthcare behind the scenes!