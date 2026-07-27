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PBS News Hour

3 killed in shooting at crowded festival in Seattle

Season 2026 Episode 153 | 2m 36s

Gunfire erupted at a food festival in Seattle, killing at least three people and wounding at least four others. One person is in custody, and police say another suspect may still be at large. Geoff Bennett reports on the city that is grieving and on edge.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E153 | 57:46
Watch 9:35
PBS News Hour
Film explores lack of support systems for U.S. mothers
Documentary explores why U.S. mothers lack support systems found in other countries
Clip: S2026 E153 | 9:35
Watch 6:24
PBS News Hour
Cyclospora, salmonella cases raise food safety concerns
Cyclospora and salmonella outbreaks raise concerns about U.S. food safety
Clip: S2026 E153 | 6:24
Watch 8:09
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on midterm voter enthusiasm
Tamara Keith and Amy Walter on midterm voter enthusiasm
Clip: S2026 E153 | 8:09
Watch 5:30
PBS News Hour
News Wrap: French firefighters battle massive wildfire
News Wrap: French firefighters battle massive wildfire
Clip: S2026 E153 | 5:30
Watch 4:49
PBS News Hour
Senate faces packed, complicated agenda as midterms loom
Senate faces packed, complicated agenda as midterms loom
Clip: S2026 E153 | 4:49
Watch 9:27
PBS News Hour
U.S. air defense supply shrinks during Iran war
U.S. air defense supply shrinks during Iran war, leaving experts concerned
Clip: S2026 E153 | 9:27
Watch 6:31
PBS News Hour
India's cockroach protests expose cracks in Modi government
India's youth-led 'cockroach' protests expose cracks in Modi's government
Clip: S2026 E153 | 6:31
Watch 57:46
PBS News Hour
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E152 | 57:46
Watch 7:51
PBS News Hour
Trump sets new tariffs, covering nearly all U.S. imports
Trump sets new tariffs on trading partners, covering nearly all U.S. imports
Clip: S2026 E152 | 7:51
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PBS News Hour
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E153 | 57:46
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PBS News Hour
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E152 | 57:46
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PBS News Hour
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E151 | 57:46
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PBS News Hour
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E150 | 57:46
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PBS News Hour
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E149 | 57:46
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PBS News Hour
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E148 | 57:46
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PBS News Hour
July 17, 2026 - PBS News Hour full episode
July 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E147 | 57:46
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PBS News Hour
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E146 | 57:46
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PBS News Hour
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E145 | 57:46
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PBS News Hour
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E144 | 57:46