July 24, 2026 - PBS News Hour full episode

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July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Trump reluctant to pressure China after claiming election interference
Former U.S. diplomat breaks down Houthi attacks on Red Sea shipping
Trump threatens 'major military punishment' after Houthi attacks on tankers in Red Sea
End of migrant protections creates elder care staffing challenges
News Wrap: Trump announces new tariffs on dozens of countries
FDA considers widening access to peptides promoted by wellness influencers
New exhibit showcases the long-hidden artwork of Avital Sagalyn
Belarusian opposition leader on fighting for democracy under Lukashenko
Ben Wikler and Geoff Bennett discuss the Democrats’ plan on 'Settle In'
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July 10, 2026 - PBS News Hour full episode