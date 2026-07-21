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PBS News Hour

Lebanese skeptical of Israel agreement as violence continues

Season 2026 Episode 149 | 9m 20s

When Lebanon's president met President Trump at the White House, it was the first such visit by a Lebanese head of state in nearly two decades. It comes after Lebanon and Israel resumed diplomatic relations under the auspices of the Trump administration, signing a deal meant to end a long history of wars. But as special correspondent Simona Foltyn reports, the deal is facing stiff opposition.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E149 | 57:46
Watch 5:20
PBS News Hour
Hegseth says Iran war has cost $37.5B so far
Hegseth says Iran war has cost $37.5B so far and Pentagon needs $67B to restock arms
Clip: S2026 E149 | 5:20
Watch 8:45
PBS News Hour
Janesville becomes battleground in AI data center debate
Janesville, once a symbol of the Great Recession, becomes AI data center battleground
Clip: S2026 E149 | 8:45
Watch 6:48
PBS News Hour
Trump raises tensions with Canada by announcing new tariffs
Trump raises tensions with Canada by announcing new 50% tariffs
Clip: S2026 E149 | 6:48
Watch 7:14
PBS News Hour
Epstein survivor calls Blanche meeting 'a performative move'
Epstein survivor criticizes Blanche, calls meeting 'a performative move'
Clip: S2026 E149 | 7:14
Watch 6:20
PBS News Hour
News Wrap: Gulf Coast prepares for Tropical Storm Bertha
News Wrap: Gulf Coast prepares for Tropical Storm Bertha
Clip: S2026 E149 | 6:20
Watch 7:22
PBS News Hour
Anna Deavere Smith brings her family's history to the stage
Anna Deavere Smith brings her family's history to the stage in 'Basil Biggs'
Clip: S2026 E149 | 7:22
Watch 57:46
PBS News Hour
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E148 | 57:46
Watch 6:26
PBS News Hour
News Wrap: Andy Burnham becomes Britain's new prime minister
News Wrap: Andy Burnham becomes Britain's 7th prime minister in a decade
Clip: S2026 E148 | 6:26
Watch 7:10
PBS News Hour
The highlights and controversies of the 2026 World Cup
The highlights and controversies of the 2026 World Cup
Clip: S2026 E148 | 7:10
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Watch 57:46
PBS News Hour
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July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
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July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
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July 17, 2026 - PBS News Hour full episode
July 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E147 | 57:46
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PBS News Hour
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Episode: S2026 E145 | 57:46
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Episode: S2026 E144 | 57:46
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July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
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July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
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July 9, 2026 - PBS News Hour full episode
July 9, 2026 - PBS News Hour full episode
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July 8, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E140 | 56:45