Syrian dancer escaped ISIS and found freedom through ballet

Extras
September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Health care costs a major concern for voters ahead of midterms
What the Supreme Court's voter-citizenship database decision means for the midterms
Brooks and Capehart on Trump's warm welcome for China's Xi Jinping
Wrongfully detained Iranian American journalist remains jailed in Iran after 2 years
GOP's big bet on Texas Latino voters could backfire in midterms
Mexico's foreign secretary on Trump, cartel violence and U.S. trade talks
News Wrap: Xi wraps up 3-day state visit with Trump
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
News Wrap: Netanyahu calls allegations of genocide in Gaza ‘the biggest lie'
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September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
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September 14, 2026 - PBS News Hour full episode