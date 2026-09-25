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PBS News Hour

GOP's bet on Texas Latino voters could backfire in midterms

Season 2026 Episode 197 | 5m 50s

Texas Republicans redrew the state's congressional map last year, making a bet that Latino voters who broke for President Trump in 2024 could be the foundation for victory in 2026. But as Liz Landers reports, immigration crackdowns and rising everyday costs in South Texas may be splintering the GOP’s new coalition.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E197 | 57:46
Watch 6:34
PBS News Hour
Health care costs a concern for voters ahead of midterms
Health care costs a major concern for voters ahead of midterms
Clip: S2026 E197 | 6:34
Watch 4:24
PBS News Hour
What Supreme Court's SAVE database ruling means for midterms
What the Supreme Court's voter-citizenship database decision means for the midterms
Clip: S2026 E197 | 4:24
Watch 6:13
PBS News Hour
Mexico's foreign secretary on Trump and U.S. trade talks
Mexico's foreign secretary on Trump, cartel violence and U.S. trade talks
Clip: S2026 E197 | 6:13
Watch 10:00
PBS News Hour
Brooks and Capehart on Trump's warm welcome for China's Xi
Brooks and Capehart on Trump's warm welcome for China's Xi Jinping
Clip: S2026 E197 | 10:00
Watch 5:37
PBS News Hour
Syrian dancer escaped ISIS and found freedom through ballet
Syrian dancer reflects on escaping ISIS and finding freedom through ballet
Clip: S2026 E197 | 5:37
Watch 6:30
PBS News Hour
News Wrap: Xi wraps up 3-day state visit with Trump
News Wrap: Xi wraps up 3-day state visit with Trump
Clip: S2026 E197 | 6:30
Watch 6:06
PBS News Hour
Wrongfully detained journalist still jailed in Iran
Wrongfully detained Iranian American journalist remains jailed in Iran after 2 years
Clip: S2026 E197 | 6:06
Watch 8:42
PBS News Hour
How diesel prices are rippling through the economy
How the diesel price spike is rippling through nearly every part of the economy
Clip: S2026 E196 | 8:42
Watch 8:10
PBS News Hour
In a warming climate, should air conditioning be a right?
In a warming climate, should air conditioning be a right?
Clip: S2026 E196 | 8:10
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Watch 57:46
PBS News Hour
September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E197 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E196 | 57:46
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PBS News Hour
September 23, 2026 - PBS News Hour full episode
September 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E195 | 57:46
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PBS News Hour
September 22, 2026 - PBS News Hour full episode
September 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E194 | 57:46
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PBS News Hour
September 21, 2026 - PBS News Hour full episode
September 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E193 | 57:46
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PBS News Hour
September 18, 2026 - PBS News Hour full episode
September 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E192 | 57:46
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PBS News Hour
September 17, 2026 - PBS News Hour full episode
September 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E191 | 56:45
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PBS News Hour
September 16, 2026 - PBS News Hour full episode
September 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E190 | 57:46
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PBS News Hour
September 15, 2026 - PBS News Hour full episode
September 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E189 | 57:46
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PBS News Hour
September 14, 2026 - PBS News Hour full episode
September 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E188 | 57:46