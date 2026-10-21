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PBS News Hour

Investigation finds hundreds of citizens detained by ICE

Season 2026 Episode 215 | 6m 31s

California officials are calling for an investigation into the actions of federal immigration officers after they allegedly injured and detained a U.S. citizen. Ricardo Gonzalez’s detainment comes as an investigation by ProPublica found that more than 500 citizens have been caught up in the administration’s immigration operations. William Brangham discussed more with ProPublica’s Nicole Foy.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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PBS News Hour
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E215 | 57:46
Watch 6:10
PBS News Hour
Beasley says Trump's demeaning rhetoric pushed him from GOP
Former GOP governor David Beasley says Trump's 'demeaning' rhetoric pushed him from party
Clip: S2026 E215 | 6:10
Watch 6:49
PBS News Hour
News Wrap: Vulnerability prompts race to protect websites
News Wrap: Cybersecurity threat prompts scramble to protect websites around the world
Clip: S2026 E215 | 6:49
Watch 8:24
PBS News Hour
How Musk gained so much power over U.S. security interests
How Elon Musk gained so much power over U.S. security interests
Clip: S2026 E215 | 8:24
Watch 4:45
PBS News Hour
The state ballot measures voters will decide in the midterms
A look at the major state ballot measures voters will decide in the midterms
Clip: S2026 E215 | 4:45
Watch 8:34
PBS News Hour
How Idaho's abortion ban reshaped reproductive care
How Idaho's abortion ban reshaped reproductive care and fueled a fight for change
Clip: S2026 E215 | 8:34
Watch 7:20
PBS News Hour
Democratic, GOP strategists on personal attack ad in Ohio
Democratic and GOP strategists on the deeply personal attack ad in Ohio
Clip: S2026 E215 | 7:20
Watch 3:05
PBS News Hour
Russia frees American prisoner as Witkoff meets with Putin
American imprisoned by Russia released as Witkoff meets and praises Putin
Clip: S2026 E215 | 3:05
Watch 8:14
PBS News Hour
Ukrainian refugees face growing hostility in Poland
Ukrainian refugees face growing hostility in Poland
Clip: S2026 E214 | 8:14
Watch 3:52
PBS News Hour
Zelenskyy moves to repair ties before Witkoff-Putin meeting
Zelenskyy seeks to mend ties with Trump ahead of Witkoff-Putin meeting
Clip: S2026 E214 | 3:52
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PBS News Hour
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October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E215 | 57:46
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PBS News Hour
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E214 | 57:46
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PBS News Hour
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Episode: S2026 E213 | 57:46
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Episode: S2026 E212 | 57:46
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October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E211 | 57:46
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October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E209 | 57:46
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October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E207 | 56:45
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October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E206 | 57:46