October 19, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
On 'Settle In,' Kathryn Jezer-Morton and Geoff Bennett discuss social media's impact
Arthur Jafa explores complexities of Black American life in new exhibition
Remembering Ann Hornaday, film critic and News Hour regular
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
How Alaska became a key battleground in the fight for the Senate
Exhibition explores connection between Black women and the works of Shakespeare
News Wrap: Zacharia out as White House press secretary after less than a week on the job
Examining the controversial claims Trump is making at his midterm rallies
Capehart and Continetti on the White House press secretary's quick exit
Kerry Kennedy remembers her mother's life and advocacy in new book
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