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PBS News Hour

E-aviation takes off as companies seek new era of flight

Season 2026 Episode 213 | 8m 33s

Electric aviation is still in the very early stages of its development. But a number of companies are moving forward with more ambitious plans. In contrast to its approach with other forms of electric transportation, the Trump administration seems willing to embrace a bigger rollout. Aviation correspondent Miles O'Brien reports on the promise and the challenges of the budding industry.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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PBS News Hour
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
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Watch 4:38
PBS News Hour
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On 'Settle In,' Kathryn Jezer-Morton and Geoff Bennett discuss social media's impact
Clip: S2026 E213 | 4:38
Watch 6:27
PBS News Hour
Arthur Jafa explores complexities of Black American life
Arthur Jafa explores complexities of Black American life in new exhibition
Clip: S2026 E213 | 6:27
Watch 2:33
PBS News Hour
Remembering film critic and News Hour regular Ann Hornaday
Remembering Ann Hornaday, film critic and News Hour regular
Clip: S2026 E213 | 2:33
Watch 5:19
PBS News Hour
Ohio becomes midterm battleground after years of GOP wins
Ohio becomes midterm battleground after years of Republican wins
Clip: S2026 E213 | 5:19
Watch 6:46
PBS News Hour
Tamara Keith and Carrie Dann on Trump's record-low approval
Tamara Keith and Carrie Dann on Trump's approval rating hitting a record low
Clip: S2026 E213 | 6:46
Watch 3:31
PBS News Hour
French authorities impose curfews after weekend rioting
French authorities impose curfews after weekend rioting
Clip: S2026 E213 | 3:31
Watch 3:22
PBS News Hour
Trump escalates Zelenskyy feud as Russia continues attacks
Trump escalates clash with Zelenskyy as Russia continues deadly attacks on Ukraine
Clip: S2026 E213 | 3:22
Watch 6:37
PBS News Hour
U.S. must pressure Putin to end war, Ukrainian official says
U.S. must put pressure on Russia so Putin ends the war, Ukrainian official says
Clip: S2026 E213 | 6:37
Watch 4:31
PBS News Hour
News Wrap: Judge clashes with DOJ over D.C. golf course
News Wrap: Federal judge clashes with DOJ over D.C. golf course
Clip: S2026 E213 | 4:31
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Episode: S2026 E211 | 57:46
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