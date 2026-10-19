Tamara Keith and Carrie Dann on Trump's record-low approval

Extras
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Arthur Jafa explores complexities of Black American life in new exhibition
On 'Settle In,' Kathryn Jezer-Morton and Geoff Bennett discuss social media's impact
Remembering Ann Hornaday, film critic and News Hour regular
Electric aviation takes off as companies seek new era of flight
Ohio becomes midterm battleground after years of Republican wins
French authorities impose curfews after weekend rioting
Trump escalates clash with Zelenskyy as Russia continues deadly attacks on Ukraine
U.S. must put pressure on Russia so Putin ends the war, Ukrainian official says
News Wrap: Federal judge clashes with DOJ over D.C. golf course
Latest Episodes
All
-
All
-
PBS News Hour Season 2026
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode