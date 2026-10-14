100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

Fraternity culture under scrutiny in wake of Cornell case

Season 2026 Episode 210 | 9m 06s

The fallout from sexual assault allegations at Cornell University continues. Faculty members plan to introduce a resolution of no confidence in how leadership handled an alleged gang rape at a fraternity. The university has suspended fraternity parties through the academic year and committed to “a thorough review of fraternity life." Amna Nawaz discussed more with Jud Horras and John Hechinger.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E210 | 57:46
Watch 8:16
PBS News Hour
How Starlink disruptions affected Ukraine’s war operations
How Starlink disruptions affected Ukraine’s battlefield operations
Clip: S2026 E210 | 8:16
Watch 7:25
PBS News Hour
Democratic and GOP strategists on Trump's unpopularity
Democratic and GOP strategists on how Trump's unpopularity is shaping the midterms
Clip: S2026 E210 | 7:25
Watch 4:57
PBS News Hour
Economist on inflation report, what's driving prices higher
Economist breaks down new inflation report and what's driving prices higher
Clip: S2026 E210 | 4:57
Watch 11:13
PBS News Hour
How immigration policies shaped America and have evolved
How immigration policies shaped America and evolved throughout its history
Clip: S2026 E210 | 11:13
Watch 5:30
PBS News Hour
Attorney for banned outlets on fight over White House access
Attorney for banned outlets on legal fight over White House press access
Clip: S2026 E210 | 5:30
Watch 4:41
PBS News Hour
News Wrap: Ship sinks after hitting Strait of Hormuz mine
News Wrap: Iran says cargo ship sank after hitting a mine in Strait of Hormuz
Clip: S2026 E210 | 4:41
Watch 4:49
PBS News Hour
New White House press secretary announces Guilfoyle's exit
White House press secretary's debut brings news of Guilfoyle's exit
Clip: S2026 E209 | 4:49
Watch 3:28
PBS News Hour
What we know about Pope Leo's lung cancer and prognosis
What we know about Pope Leo's lung cancer and prognosis
Clip: S2026 E209 | 3:28
Watch 6:37
PBS News Hour
Trump Account expansion and new rules raise questions
Trump Accounts expand to millions of children, but new rules raise questions
Clip: S2026 E209 | 6:37
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E210 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E209 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E208 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E207 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E206 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E205 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E204 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E203 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E202 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E201 | 57:46