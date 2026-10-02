October 2, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
Brooks and Atkins Stohr on GOP vulnerabilities in the midterms
Martina Navratilova on Chris Evert, their rivalry and beating cancer
How the West is preparing for a drier future as water supplies hit lows
A look at how overseas ballots are verified and counted in the midterms
Who's spending big, and where, in most expensive election cycle ever
News Wrap: New York AG appointed as special prosecutor in Cornell rape case
What a hiring slowdown signals about the state of the U.S. economy
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
A look at Hegseth's attempts to reshape the Pentagon
What we know about Tennessee's botched execution of Christa Pike
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