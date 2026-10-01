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PBS News Hour

A look at Hegseth's attempts to reshape the Pentagon

Season 2026 Episode 201 | 6m 22s

Defense Secretary Pete Hegseth says he is fundamentally reshaping the culture of the U.S. military. He's removing senior officers, dismantling diversity initiatives and putting a new emphasis on religious faith and what he calls a "warrior ethos." Beyond the cultural changes, Hegseth is accelerating autonomous weapons and other emerging technologies. Geoff Bennett discussed more with Peter Feaver.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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PBS News Hour
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E201 | 57:46
Watch 6:06
PBS News Hour
News Wrap: SCOTUS to review mandatory detention for migrants
News Wrap: Supreme Court to review mandatory detention policy for migrants
Clip: S2026 E201 | 6:06
Watch 6:27
PBS News Hour
What we know about the botched execution of Christa Pike
What we know about Tennessee's botched execution of Christa Pike
Clip: S2026 E201 | 6:27
Watch 5:52
PBS News Hour
Karl Rove and David Axelrod give their midterm predictions
Karl Rove and David Axelrod give their midterm predictions
Clip: S2026 E201 | 5:52
Watch 7:32
PBS News Hour
How tech firms are replacing traditional defense contractors
'Valley of Death' reveals how tech companies are replacing traditional defense contractors
Clip: S2026 E201 | 7:32
Watch 6:12
PBS News Hour
Cornell's handling of rape allegations faces more scrutiny
New details intensify scrutiny of Cornell's handling of gang rape allegations
Clip: S2026 E201 | 6:12
Watch 7:39
PBS News Hour
Inside the UN peacekeeping mission on Lebanon-Israel border
On the ground with UN peacekeepers as Lebanon-Israel mission nears its end
Clip: S2026 E201 | 7:39
Watch 5:58
PBS News Hour
Investigators search for motive after pilot's alleged attack
Investigators search for motive after alleged attack by FlyDubai co-pilot
Clip: S2026 E201 | 5:58
Watch 57:46
PBS News Hour
September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E200 | 57:46
Watch 10:09
PBS News Hour
Is the American Dream achievable for younger generations?
Is the American Dream still achievable for younger generations?
Clip: S2026 E200 | 10:09
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PBS News Hour
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E201 | 57:46
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PBS News Hour
September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E200 | 57:46
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September 29, 2026 - PBS News Hour full episode
September 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E199 | 57:46
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PBS News Hour
September 28, 2026 - PBS News Hour full episode
September 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E198 | 57:46
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September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E197 | 57:46
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September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E196 | 57:46
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September 23, 2026 - PBS News Hour full episode
September 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E195 | 57:46
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September 22, 2026 - PBS News Hour full episode
September 22, 2026 - PBS News Hour full episode
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September 21, 2026 - PBS News Hour full episode
September 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E193 | 57:46
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September 18, 2026 - PBS News Hour full episode
September 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E192 | 57:46