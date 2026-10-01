Investigators search for motive after pilot's alleged attack

Extras
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
On the ground with UN peacekeepers as Lebanon-Israel mission nears its end
A look at Hegseth's attempts to reshape the Pentagon
What we know about Tennessee's botched execution of Christa Pike
Karl Rove and David Axelrod give their midterm predictions
'Valley of Death' reveals how tech companies are replacing traditional defense contractors
New details intensify scrutiny of Cornell's handling of gang rape allegations
News Wrap: Supreme Court to review mandatory detention policy for migrants
September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
News Wrap: Watchdog finds no criminal activity by Powell related to Fed renovation
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October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
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September 18, 2026 - PBS News Hour full episode