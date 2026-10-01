Inside the UN peacekeeping mission on Lebanon-Israel border

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October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
New details intensify scrutiny of Cornell's handling of gang rape allegations
'Valley of Death' reveals how tech companies are replacing traditional defense contractors
News Wrap: Supreme Court to review mandatory detention policy for migrants
What we know about Tennessee's botched execution of Christa Pike
A look at Hegseth's attempts to reshape the Pentagon
Karl Rove and David Axelrod give their midterm predictions
Investigators search for motive after alleged attack by FlyDubai co-pilot
Is the American Dream still achievable for younger generations?
Passengers describe stopping pilot's alleged attempt to crash Israel-bound flight
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October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
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September 18, 2026 - PBS News Hour full episode