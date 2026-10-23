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PBS News Hour

Medicare Advantage cuts leave many scrambling for coverage

Season 2026 Episode 217 | 9m 02s

Health care costs are climbing, putting new pressure on millions of Americans and raising questions about the coverage they can afford. The challenges extend to Medicare Advantage. In some parts of the country, insurers are pulling out of markets or eliminating plans that many rely on. We hear from seniors struggling to navigate those changes, and Geoff Bennett discusses more with Dan Weissmann.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E217 | 57:46
Watch 5:56
PBS News Hour
Brazil's high-stakes runoff could reshape its future
Brazil's high-stakes presidential runoff could reshape country's future
Clip: S2026 E217 | 5:56
Watch 7:31
PBS News Hour
Why 'You Can See Everything' is captivating audiences
Why 'You Can See Everything' is captivating audiences
Clip: S2026 E217 | 7:31
Watch 4:45
PBS News Hour
News Wrap: White House says Melania Trump brokered ceasefire
News Wrap: White House says Melania Trump brokered localized ceasefire deal in Oleshky
Clip: S2026 E217 | 4:45
Watch 3:58
PBS News Hour
Trump orders suit to block Alaska results if GOP loses
Trump says he ordered suit to block Alaska Senate results if GOP loses
Clip: S2026 E217 | 3:58
Watch 4:22
PBS News Hour
Surging diesel prices put Iowa in play this election cycle
Surging diesel prices loom over Republicans in Iowa's midterm races
Clip: S2026 E217 | 4:22
Watch 9:32
PBS News Hour
Capehart and Ponnuru on threat to block Alaska results
Capehart and Ponnuru on Trump's threat to block Alaska election results
Clip: S2026 E217 | 9:32
Watch 4:15
PBS News Hour
Oregon father describes stopping school shooter
'There's babies in there': Oregon father describes stopping school shooter
Clip: S2026 E217 | 4:15
Watch 7:31
PBS News Hour
News Wrap: Lawmaker charged with leading criminal enterprise
News Wrap: Virginia state senator charged with running criminal marijuana enterprise
Clip: S2026 E216 | 7:31
Watch 8:43
PBS News Hour
Workforce Pell Grants open access to job training
Workforce Pell Grants give students new options for job training
Clip: S2026 E216 | 8:43
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Watch 57:46
PBS News Hour
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E217 | 57:46
Watch 57:00
PBS News Hour
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E216 | 57:00
Watch 57:46
PBS News Hour
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E215 | 57:46
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PBS News Hour
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E214 | 57:46
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October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E213 | 57:46
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PBS News Hour
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E212 | 57:46
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October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E211 | 57:46
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PBS News Hour
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E210 | 57:46
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October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E209 | 57:46
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October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E208 | 57:46