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News Wrap: Tropical Storm Bertha makes landfall in Louisiana

Season 2026 Episode 150 | 6m 52s

In our news wrap Wednesday, Tropical Storm Bertha made landfall on the coast of Louisiana about 40 miles east of New Orleans, this year's cyclosporiasis outbreak in the U.S. is officially the worst on record and OpenAI says it's investigating an "unprecedented cyber incident" after one of its AI models went rogue and hacked another company.

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