Extras
November 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Stormy Thanksgiving weather causes delays and damages for many Americans
Journalist's experiences highlight challenges of being a family caregiver
How Democrats' election successes could lead to new climate change policies
Despite political divide, Americans often 'speak in one voice'
New book focuses on how to get through life's hardest days
How women in Israel are playing larger roles in the military
The best strategies for holiday shopping in the age of AI
From her apartment, photographer captures unique view of Macy's Thanksgiving Day Parade
News Wrap: Severe weather threatens holiday travel for millions
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November 26, 2026 - PBS News Hour full episode
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