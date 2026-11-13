November 13, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
Brooks and Marcus on how Republicans are responding to midterm losses
FAA issues rare nationwide ground stop due to 'extraordinary circumstances'
Celebrated countertenor brings classical sound to today's cultural issues
Increasing cost of housing squeezes Americans out of market
Does Van Hollen have enough support to beat Schumer in Senate leadership race?
Bessent accuses Lutnick of failing to prevent China from obtaining Nvidia chips
ICE touts record number of deportations in agency's history
News Wrap: Tanker crashes into river cruise boat in New Orleans
November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
A Brief But Spectacular take on finding purpose after military service
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October 30, 2026 - PBS News Hour full episode