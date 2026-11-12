Stevenson: Colom's win marks 'new moment' for Black voters

Extras
November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
A Brief But Spectacular take on finding purpose after military service
A look inside Somalia, where USAID cuts have life-or-death consequences
What Huang's resignation means for chipmakers, AI and U.S. national security
Abdul El-Sayed on Democratic leadership, health care access and inspiring a new generation
New York building collapse kills 8, including 2 children
How Scott Colom won his longshot bid to flip Mississippi's Senate seat
News Wrap: 1 killed and 4 injured in D.C. shooting
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
How America's military shaped the nation's history and evolved over 250 years
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November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode