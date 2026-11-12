A Brief But Spectacular take on how to find purpose

Extras
November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
A look inside Somalia, where USAID cuts have life-or-death consequences
News Wrap: 1 killed and 4 injured in D.C. shooting
New York building collapse kills 8, including 2 children
How Scott Colom won his longshot bid to flip Mississippi's Senate seat
Scott Colom's historic victory marks 'new moment' for Black voters, Bryan Stevenson says
What Huang's resignation means for chipmakers, AI and U.S. national security
Abdul El-Sayed on Democratic leadership, health care access and inspiring a new generation
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
How America's military shaped the nation's history and evolved over 250 years
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November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode