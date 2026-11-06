November 6, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
Former Sen. Flake, outspoken Trump critic, on the GOP reckoning post-midterms
Georgia Gov.-elect Bottoms reflects on historic victory and the path forward for Democrats
What to know about a better-than-expected jobs report amid AI bubble concerns
Brooks and Capehart on Trump’s White House shakeup and fallout from the midterms
Sen.-elect Hamilton reflects on why Kansas voters chose a Democrat for U.S. Senate
What Trump picking Stephen Miller for chief of staff signals about his agenda
After midterms, world leaders await Trump's next move in Iran
A look at the midterm races that remain undecided
News Wrap: Head of Justice Department's civil rights division resigns
State lawmakers seek greater control over what universities can teach
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