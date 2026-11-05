South Sudan strained by refugee influx and foreign aid cuts

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November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
State lawmakers seek greater control over what universities can teach
On 'Settle In,' D.L. Hughley recounts his confrontation with Bill Cosby
Rep. Garcia says voters gave Democrats a mandate to pursue accountability
After midterms, world leaders await Trump's next move in Iran
A look at the midterm races that remain undecided
News Wrap: Head of Justice Department's civil rights division resigns
Newsom plans to commute all of California's death sentences
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
The issues that drove voters' decisions in the midterms
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November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode