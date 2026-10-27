October 27, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: AI giant Anthropic preparing for initial public offering
Netanyahu faces Israeli voters in first election since Oct. 7 and Gaza war
Tamara Keith and Amy Walter on the midterm outlook and possible redistricting backfire
Spiritual leaders unite to help keep the peace on Election Day
Lula prevails in Brazil but Flávio Bolsonaro refuses to concede
Student-led movement ousts Serbia's right-wing ruler in historic election
Campaigns spend big to sway voters with increasingly personal attack ads
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Candidates enter final week of campaigning with control of Congress at stake
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
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