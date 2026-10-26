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PBS News Hour

Spiritual leaders unite to help keep peace on Election Day

Season 2026 Episode 218 | 3m 08s

A minister, a rabbi and an imam walk into a polling place. No, it’s not the beginning of a joke, but a coordinated effort to train clergy to help keep the peace on Election Day. Deema Zein reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E218 | 57:46
Watch 9:22
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on the midterm outlook and possible redistricting backfire
Tamara Keith and Amy Walter on the House and Senate outlook
Clip: S2026 E218 | 9:22
Watch 3:49
PBS News Hour
Lula prevails in Brazil but Bolsonaro refuses to concede
Lula prevails in Brazil but Flávio Bolsonaro refuses to concede
Clip: S2026 E218 | 3:49
Watch 6:09
PBS News Hour
Student movement ousts Serbia's right-wing ruler in election
Student-led movement ousts Serbia's right-wing ruler in historic election
Clip: S2026 E218 | 6:09
Watch 6:52
PBS News Hour
Campaigns spend big with increasingly personal attack ads
Campaigns spend big to sway voters with increasingly personal attack ads
Clip: S2026 E218 | 6:52
Watch 10:33
PBS News Hour
Netanyahu faces first election since Oct. 7 and Gaza war
Netanyahu faces Israeli voters in first election since Oct. 7 and Gaza war
Clip: S2026 E218 | 10:33
Watch 5:43
PBS News Hour
News Wrap: Anthropic preparing for initial public offering
News Wrap: AI giant Anthropic preparing for initial public offering
Clip: S2026 E218 | 5:43
Watch 6:58
PBS News Hour
Candidates enter final week of campaigning
Candidates enter final week of campaigning with control of Congress at stake
Clip: S2026 E218 | 6:58
Watch 57:46
PBS News Hour
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E217 | 57:46
Watch 4:45
PBS News Hour
News Wrap: White House says Melania Trump brokered ceasefire
News Wrap: White House says Melania Trump brokered localized ceasefire deal in Oleshky
Clip: S2026 E217 | 4:45
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PBS News Hour
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E218 | 57:46
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PBS News Hour
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E217 | 57:46
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PBS News Hour
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E216 | 57:00
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PBS News Hour
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E215 | 57:46
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PBS News Hour
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E214 | 57:46
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October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E213 | 57:46
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October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E212 | 57:46
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PBS News Hour
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E211 | 57:46
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October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E210 | 57:46
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PBS News Hour
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E209 | 57:46