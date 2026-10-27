Why Trump's coalition of evangelical voters could be fraying

Extras
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
School principal documents Indonesia's worst wildfires in a decade
Democrats put economy and affordability at center of final campaign push
Projections show no clear winner in Israel's election
Poll gauges voter enthusiasm for both parties a week before election
Inside Georgia's push to rebuild trust in elections after Trump's false claims
News Wrap: U.S. providing visas to Bolsonaro and family after loss in Brazil's election
Theodore Roosevelt Presidential Library celebrates his commitment to conservation
News Wrap: AI giant Anthropic preparing for initial public offering
Netanyahu faces Israeli voters in first election since Oct. 7 and Gaza war
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October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode