Democrats put affordability at center of final campaign push

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October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
School principal documents Indonesia's worst wildfires in a decade
Why Trump's coalition of evangelical voters could be fraying
Inside Georgia's push to rebuild trust in elections after Trump's false claims
Projections show no clear winner in Israel's election
Poll gauges voter enthusiasm for both parties a week before election
News Wrap: U.S. providing visas to Bolsonaro and family after loss in Brazil's election
Theodore Roosevelt Presidential Library celebrates his commitment to conservation
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Spiritual leaders unite to help keep the peace on Election Day
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October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
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