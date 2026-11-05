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News Wrap: Head of DOJ's civil rights division resigns

Season 2026 Episode 226 | 6m 46s

In our news wrap Thursday, Harmeet Dhillon is stepping down as head of the Justice Department's civil rights division, Melania Trump hosted Russian and Ukrainian officials to mark a localized ceasefire and European authorities are investigating a series of bomb threats that targeted more than a dozen flights.

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