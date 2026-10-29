100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Happening Now - PA 8th Congressional Debate at WVIA Studios. Watch Live.
PBS News Hour

October 29, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 221 | 57m 46s

October 29, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/28/26 | Expires: 11/28/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E220 | 57:46
Watch 5:45
PBS News Hour
Remembering labor and civil rights leader Dolores Huerta
Remembering pioneering labor leader and civil rights icon Dolores Huerta
Clip: S2026 E220 | 5:45
Watch 2:26
PBS News Hour
Shock, anger and mourning in Spain after train crash
Shock, anger and mourning in Spain after 2nd major train crash this year
Clip: S2026 E220 | 2:26
Watch 3:43
PBS News Hour
Polls suggest surprising Democratic gains in red-state races
New polls suggest surprising Democratic gains in red-state Senate races
Clip: S2026 E220 | 3:43
Watch 4:35
PBS News Hour
What's next for Israel after election produces gridlock
What's next for Israel after election produces political gridlock
Clip: S2026 E220 | 4:35
Watch 5:01
PBS News Hour
News Wrap: Fed holds interest rates unchanged
News Wrap: Fed holds interest rates unchanged as inflation remains elevated
Clip: S2026 E220 | 5:01
Watch 3:30
PBS News Hour
How the Associated Press tracks results on Election Night
How the Associated Press tracks and calls races on Election Night
Clip: S2026 E220 | 3:30
Watch 7:47
PBS News Hour
Democratic and GOP strategists assess midterm landscape
Democratic and GOP strategists assess midterm landscape in final week
Clip: S2026 E220 | 7:47
Watch 3:18
PBS News Hour
Where key Senate races stand in final days of campaigning
Where key Senate races stand in the final days of campaigning
Clip: S2026 E220 | 3:18
Watch 5:29
PBS News Hour
Brazil's Flávio Bolsonaro flees to U.S. after election loss
Brazil's Flávio Bolsonaro flees to U.S. after election loss
Clip: S2026 E220 | 5:29
Latest Episodes
All
Watch 57:46
PBS News Hour
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E220 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E219 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E218 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E217 | 57:46
Watch 57:00
PBS News Hour
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E216 | 57:00
Watch 57:46
PBS News Hour
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E215 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E214 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E213 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E212 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E211 | 57:46