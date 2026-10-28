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PBS News Hour

Brazil's Flávio Bolsonaro flees to U.S. after election loss

Season 2026 Episode 220 | 5m 29s

Another member of Brazil's Bolsonaro family has found haven from possible prosecution by fleeing to the U.S., where they have an ally in President Trump. Just three days after losing Brazil’s presidential election, Flávio Bolsonaro, who faces multiple criminal investigations, defied a Brazilian court and left the country. Stephanie Sy discussed more with Brian Winter of America's Quarterly.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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PBS News Hour
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E220 | 57:46
Watch 3:30
PBS News Hour
How the Associated Press tracks results on Election Night
How the Associated Press tracks and calls races on Election Night
Clip: S2026 E220 | 3:30
Watch 3:18
PBS News Hour
Where key Senate races stand in final days of campaigning
Where key Senate races stand in the final days of campaigning
Clip: S2026 E220 | 3:18
Watch 7:47
PBS News Hour
Democratic and GOP strategists assess midterm landscape
Democratic and GOP strategists assess midterm landscape in final week
Clip: S2026 E220 | 7:47
Watch 6:05
PBS News Hour
Why Trump's coalition of evangelical voters could be fraying
Why Trump's coalition of evangelical voters could be fraying
Clip: S2026 E219 | 6:05
Watch 3:16
PBS News Hour
School principal documents Indonesian wildfires
School principal documents Indonesia's worst wildfires in a decade
Clip: S2026 E219 | 3:16
Watch 5:27
PBS News Hour
Democrats put affordability at center of final campaign push
Democrats put economy and affordability at center of final campaign push
Clip: S2026 E219 | 5:27
Watch 6:07
PBS News Hour
News Wrap: U.S. providing visa to Bolsonaro and family
News Wrap: U.S. providing visas to Bolsonaro and family after loss in Brazil's election
Clip: S2026 E219 | 6:07
Watch 7:47
PBS News Hour
Theodore Roosevelt library honors his conservation efforts
Theodore Roosevelt Presidential Library celebrates his commitment to conservation
Clip: S2026 E219 | 7:47
Watch 8:07
PBS News Hour
Inside Georgia's push to rebuild trust in elections
Inside Georgia's push to rebuild trust in elections after Trump's false claims
Clip: S2026 E219 | 8:07
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October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E220 | 57:46
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October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E219 | 57:46
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PBS News Hour
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E218 | 57:46
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PBS News Hour
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E217 | 57:46
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PBS News Hour
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E216 | 57:00
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PBS News Hour
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E215 | 57:46
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PBS News Hour
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E214 | 57:46
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PBS News Hour
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E213 | 57:46
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PBS News Hour
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E212 | 57:46
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October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E211 | 57:46