Brazil's Flávio Bolsonaro flees to U.S. after election loss

Extras
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
How the Associated Press tracks and calls races on Election Night
Where key Senate races stand in the final days of campaigning
Democratic and GOP strategists assess midterm landscape in final week
Why Trump's coalition of evangelical voters could be fraying
School principal documents Indonesia's worst wildfires in a decade
Democrats put economy and affordability at center of final campaign push
News Wrap: U.S. providing visas to Bolsonaro and family after loss in Brazil's election
Theodore Roosevelt Presidential Library celebrates his commitment to conservation
Inside Georgia's push to rebuild trust in elections after Trump's false claims
Latest Episodes
All
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode