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PBS News Hour

October 30, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 222 | 57m 46s

October 30, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/29/26 | Expires: 11/29/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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Maria Ressa offers a guide to defending democracy in 'The Fight Back'
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Republicans seize on controversy in Alaska’s closely watched Senate race
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Pennsylvania congressional races could hinge on who voters blame for high prices
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