Brewers bring World Series title to MLB's smallest market

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October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Republicans seize on controversy in Alaska’s closely watched Senate race
How colleges are helping students build social skills for the workforce
Maria Ressa offers a guide to defending democracy in 'The Fight Back'
Pennsylvania congressional races could hinge on who voters blame for high prices
Mapping the battle for control of the House
News Wrap: Ceasefire in Oleshky holds for a third day
Retired Israeli general on what the election results tell us
How the Associated Press tracks and calls races on Election Night
Democratic and GOP strategists assess midterm landscape in final week
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October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
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