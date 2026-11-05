States seek greater control over what universities can teach

Extras
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
On 'Settle In,' D.L. Hughley recounts his confrontation with Bill Cosby
News Wrap: Head of Justice Department's civil rights division resigns
Newsom plans to commute all of California's death sentences
Rep. Garcia says voters gave Democrats a mandate to pursue accountability
Refugee influx and foreign aid cuts strain South Sudan's health care system
After midterms, world leaders await Trump's next move in Iran
A look at the midterm races that remain undecided
Election 2026 PBS News special coverage
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Latest Episodes
All
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
October 28, 2026 - PBS News Hour full episode
October 27, 2026 - PBS News Hour full episode
October 26, 2026 - PBS News Hour full episode
October 23, 2026 - PBS News Hour full episode