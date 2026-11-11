How companies are using AI to make you spend more money

Extras
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
New film 'The Mosquito Bowl' tells story of WWII football game between Marines
How America's military shaped the nation's history and evolved over 250 years
News Wrap: Democrat Scott Colom defeats Mississippi Sen. Cindy Hyde-Smith
Sen. Coons on Huang affair, Iran war and why Trump should fire Hegseth
White House threatens Democrats over plans to investigate Trump officials
Indictment sheds light on alleged Iran-backed plots across U.S. and Europe
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
'A Matter of Hope' shines light on social entrepreneurs tackling big issues
Mississippi voters reflect on surprising Senate race as count continues
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November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
October 29, 2026 - PBS News Hour full episode