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PBS News Hour

White House threatens Dems over plans to investigate Trump

Season 2026 Episode 230 | 6m 45s

With Democrats set to take control of Congress, the White House is threatening them over investigations into the Trump administration. The top White House lawyer warned that aggressive oversight of the administration “may cross the line into blatant criminality.” It comes amid a wave of resignations within the Justice Department. Amna Nawaz discussed more with Devlin Barrett of The New York Times.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E230 | 57:46
Watch 9:00
PBS News Hour
How America's military shaped the nation's history
How America's military shaped the nation's history and evolved over 250 years
Clip: S2026 E230 | 9:00
Watch 9:12
PBS News Hour
How companies are using AI to make you spend more money
How companies are using AI to make you spend more money
Clip: S2026 E230 | 9:12
Watch 6:40
PBS News Hour
New film 'The Mosquito Bowl' tells story of WWII football game
New film 'The Mosquito Bowl' tells story of WWII football game between Marines
Clip: S2026 E230 | 6:40
Watch 7:20
PBS News Hour
News Wrap: Democrat Colom beats Mississippi Sen. Hyde-Smith
News Wrap: Democrat Scott Colom defeats Mississippi Sen. Cindy Hyde-Smith
Clip: S2026 E230 | 7:20
Watch 8:36
PBS News Hour
Sen. Coons on tariffs, Iran, why Trump should fire Hegseth
Sen. Coons on Huang affair, Iran war and why Trump should fire Hegseth
Clip: S2026 E230 | 8:36
Watch 4:18
PBS News Hour
Indictment sheds light on alleged Iran-backed plots
Indictment sheds light on alleged Iran-backed plots across U.S. and Europe
Clip: S2026 E230 | 4:18
Watch 7:49
PBS News Hour
Mississippi voters reflect on surprising Senate race
Mississippi voters reflect on surprising Senate race as count continues
Clip: S2026 E229 | 7:49
Watch 7:28
PBS News Hour
Inflation report finds rising food, energy, housing costs
U.S. inflation report highlights strain of rising food, energy and housing costs
Clip: S2026 E229 | 7:28
Watch 5:45
PBS News Hour
News Wrap: U.S. charges 3 with plotting attacks at air base
News Wrap: U.S. charges 3 with plotting attacks at air base and Jewish communities
Clip: S2026 E229 | 5:45
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PBS News Hour
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E230 | 57:46
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PBS News Hour
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E229 | 57:46
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PBS News Hour
November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
November 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E228 | 57:46
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PBS News Hour
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
November 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E227 | 57:46
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PBS News Hour
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
November 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E226 | 57:46
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PBS News Hour
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
November 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E225 | 57:46
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PBS News Hour
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E224 | 57:46
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PBS News Hour
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
November 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E223 | 57:46
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PBS News Hour
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E222 | 57:46
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PBS News Hour
October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E221 | 57:46