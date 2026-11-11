Sen. Coons on tariffs, Iran, why Trump should fire Hegseth

Extras
New film 'The Mosquito Bowl' tells story of WWII football game between Marines
How America's military shaped the nation's history and evolved over 250 years
How companies are using AI to make you spend more money
News Wrap: Democrat Scott Colom defeats Mississippi Sen. Cindy Hyde-Smith
White House threatens Democrats over plans to investigate Trump officials
Indictment sheds light on alleged Iran-backed plots across U.S. and Europe
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Mississippi voters reflect on surprising Senate race as count continues
U.S. inflation report highlights strain of rising food, energy and housing costs
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November 3, 2026 - PBS News Hour full episode
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