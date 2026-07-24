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PBS News Hour

Eye prosthetics become canvases for self-expression

Season 2026 Episode 152 | 8m 18s

Prosthetics designed to blend in as replacements for missing body parts are becoming tools for creative expression. This is especially true in the community of ocular prosthetics, or artificial eyes. Jeffrey Brown meets a Portland eye maker whose designs are helping clients see themselves in a new light. It's for our coverage of the intersection of health and arts, part of our CANVAS series.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E152 | 57:46
Watch 7:51
PBS News Hour
Trump sets new tariffs, covering nearly all U.S. imports
Trump sets new tariffs on trading partners, covering nearly all U.S. imports
Clip: S2026 E152 | 7:51
Watch 8:33
PBS News Hour
How volunteers with 3D printers make weapons for Ukraine
How volunteers with 3D printers make weapons for Ukraine
Clip: S2026 E152 | 8:33
Watch 10:13
PBS News Hour
Brooks and Marcus on Iran becoming a 'forever war'
Brooks and Marcus on the Iran conflict becoming a 'forever war'
Clip: S2026 E152 | 10:13
Watch 6:48
PBS News Hour
News Wrap: CDC reports more measles cases so far this year
News Wrap: CDC reports more measles cases so far this year than in all of 2025
Clip: S2026 E152 | 6:48
Watch 7:08
PBS News Hour
FDA considers widening access to popular peptides
FDA considers widening access to peptides promoted by wellness influencers
Clip: S2026 E151 | 7:08
Watch 6:27
PBS News Hour
News Wrap: Trump announces new tariffs on dozens of countries
News Wrap: Trump announces new tariffs on dozens of countries
Clip: S2026 E151 | 6:27
Watch 57:46
PBS News Hour
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E151 | 57:46
Watch 3:15
PBS News Hour
Trump vows major punishment after Houthi attacks in Red Sea
Trump threatens 'major military punishment' after Houthi attacks on tankers in Red Sea
Clip: S2026 E151 | 3:15
Watch 6:08
PBS News Hour
Trump reluctant to pressure China after election claim
Trump reluctant to pressure China after claiming election interference
Clip: S2026 E151 | 6:08
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PBS News Hour
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E152 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E151 | 57:46
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PBS News Hour
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E150 | 57:46
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PBS News Hour
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E149 | 57:46
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PBS News Hour
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E148 | 57:46
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PBS News Hour
July 17, 2026 - PBS News Hour full episode
July 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E147 | 57:46
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PBS News Hour
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E146 | 57:46
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PBS News Hour
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E145 | 57:46
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PBS News Hour
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E144 | 57:46
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PBS News Hour
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E143 | 57:46