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Test results create confusion around cyclosporiasis outbreak

Season 2026 Episode 148 | 5m 57s

Federal officials are still trying to determine the source of a multistate outbreak linked to lettuce. There may be more than 7,000 cases of cyclosporiasis nationwide. The FDA said that a lettuce sample from Taylor Farms that was initially reported as positive for cyclospora was actually a false positive. William Brangham discussed more with Dr. Katelyn Jetelina of Your Local Epidemiologist.

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