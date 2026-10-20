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PBS News Hour

New sanctions on Russia is how to end war, says David Kramer

Season 2026 Episode 214 | 6m 26s

To discuss the tensions between President Trump and Ukrainian President Zelenskyy, Geoff Bennett spoke with David Kramer. He held a number of senior positions at the State Department during the George W. Bush administration. He’s now the executive director of the George W. Bush Institute in Dallas, Texas.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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PBS News Hour
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E214 | 57:46
Watch 8:14
PBS News Hour
Ukrainian refugees face growing hostility in Poland
Ukrainian refugees face growing hostility in Poland
Clip: S2026 E214 | 8:14
Watch 8:43
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Inside Philadelphia's preparations for Election Day
Inside Philadelphia's preparations for Election Day
Clip: S2026 E214 | 8:43
Watch 5:31
PBS News Hour
News Wrap: Britain sending air support to Saudi Arabia
News Wrap: Britain sending air support to Saudi Arabia amid Houthi attacks
Clip: S2026 E214 | 5:31
Watch 5:27
PBS News Hour
Sasha Alex Sloan performs 'Empty'
Sasha Alex Sloan performs 'Empty' and discusses the craft of songwriting
Clip: S2026 E214 | 5:27
Watch 3:52
PBS News Hour
Zelenskyy moves to repair ties before Witkoff-Putin meeting
Zelenskyy seeks to mend ties with Trump ahead of Witkoff-Putin meeting
Clip: S2026 E214 | 3:52
Watch 5:53
PBS News Hour
How the Kansas Senate race became surprisingly competitive
How the Kansas Senate race became surprisingly competitive
Clip: S2026 E214 | 5:53
Watch 7:35
PBS News Hour
HBCUs enter new fight for equal funding
HBCUs enter new fight for equal funding
Clip: S2026 E214 | 7:35
Watch 6:27
PBS News Hour
Arthur Jafa explores complexities of Black American life
Arthur Jafa explores complexities of Black American life in new exhibition
Clip: S2026 E213 | 6:27
Watch 4:38
PBS News Hour
Kathryn Jezer-Morton joins Geoff Bennett on On 'Settle In'
On 'Settle In,' Kathryn Jezer-Morton and Geoff Bennett discuss social media's impact
Clip: S2026 E213 | 4:38
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PBS News Hour
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October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
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PBS News Hour
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October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E213 | 57:46
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PBS News Hour
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October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E212 | 57:46
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October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E209 | 57:46
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October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
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