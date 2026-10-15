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PBS News Hour

David Byrne explores the art of rediscovery in new book

Season 2026 Episode 211 | 8m 31s

Why do great ideas and works of art sometimes get forgotten? And why do some get revived? These are among the questions explored by musician, writer and visual artist David Byrne in his new book, "Sleeping Beauties." Senior arts correspondent Jeffrey Brown recently joined him in Brooklyn for our arts and culture series, CANVAS.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 4:38
PBS News Hour
An accounting of Trump's promised payouts
An accounting of Trump's promised payouts and questions they raise
Clip: S2026 E211 | 4:38
Watch 6:11
PBS News Hour
Pennsylvania doctor urges vaccination amid measles outbreak
Pennsylvania doctor urges vaccination as measles outbreak grows
Clip: S2026 E211 | 6:11
Watch 8:39
PBS News Hour
Why small colleges are closing and the toll on communities
Why small colleges are closing and the toll on students and communities
Clip: S2026 E211 | 8:39
Watch 6:12
PBS News Hour
News Wrap: Trump says execution will not be livestreamed
News Wrap: Trump says Fort Hood shooter's execution will not be livestreamed
Clip: S2026 E211 | 6:12
Watch 3:46
PBS News Hour
Ukraine resumes energy strikes, saying Russia never stopped
Ukraine resumes strikes on energy targets, saying Russia never stopped its attacks
Clip: S2026 E211 | 3:46
Watch 5:10
PBS News Hour
Ukraine less reliant on U.S. amid rift, ex-ambassador says
Ukraine less reliant on U.S. as Trump-Zelenskyy rift deepens, former ambassador says
Clip: S2026 E211 | 5:10
Watch 7:48
PBS News Hour
Inside Georgia’s Senate race between Ossoff and Collins
Inside Georgia’s Senate race and Collins's uphill battle against Ossoff
Clip: S2026 E211 | 7:48
Watch 57:46
PBS News Hour
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E211 | 57:46
Watch 11:13
PBS News Hour
How immigration policies shaped America and have evolved
How immigration policies shaped America and evolved throughout its history
Clip: S2026 E210 | 11:13
Watch 8:16
PBS News Hour
How Starlink disruptions affected Ukraine’s war operations
How Starlink disruptions affected Ukraine’s battlefield operations
Clip: S2026 E210 | 8:16
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October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E208 | 57:46
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Episode: S2026 E207 | 56:45
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Episode: S2026 E206 | 57:46
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October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E202 | 57:46