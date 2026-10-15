David Byrne explores the art of rediscovery in new book

Extras
An accounting of Trump's promised payouts and questions they raise
Pennsylvania doctor urges vaccination as measles outbreak grows
Why small colleges are closing and the toll on students and communities
News Wrap: Trump says Fort Hood shooter's execution will not be livestreamed
Ukraine resumes strikes on energy targets, saying Russia never stopped its attacks
Ukraine less reliant on U.S. as Trump-Zelenskyy rift deepens, former ambassador says
Inside Georgia’s Senate race and Collins's uphill battle against Ossoff
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
How immigration policies shaped America and evolved throughout its history
How Starlink disruptions affected Ukraine’s battlefield operations
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