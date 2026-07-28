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PBS News Hour

Federal board votes to weaken historic site protections

Season 2026 Episode 154 | 6m 15s

An advisory council packed with Trump allies voted to weaken federal oversight of construction projects affecting historic sites. Critics are concerned that this move will open the floodgates to endangering preservation of historic and cultural places across the country. Jeffrey Brown discussed more with Phillip Kennicott of The Washington Post. It's for our arts and culture series, CANVAS.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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PBS News Hour
July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E154 | 57:46
Watch 4:21
PBS News Hour
Netanyahu and Zelenskyy meet separately with Trump
What Netanyahu and Zelenskyy are hoping to accomplish after meetings with Trump
Clip: S2026 E154 | 4:21
Watch 9:24
PBS News Hour
Why doctors say abortion bans worsen care for miscarriages
Why doctors say abortion bans are worsening medical care during miscarriages
Clip: S2026 E154 | 9:24
Watch 6:11
PBS News Hour
Graham remembered for impact on South Carolina and the world
Lindsey Graham remembered for impact on South Carolina and the world
Clip: S2026 E154 | 6:11
Watch 7:30
PBS News Hour
Report reveals consequences of Trump's HIV/AIDS funding cuts
New report reveals consequences of Trump administration's HIV/AIDS funding cuts
Clip: S2026 E154 | 7:30
Watch 6:40
PBS News Hour
News Wrap: 6.8 magnitude earthquake hits southern Japan
News Wrap: 6.8 magnitude earthquake hits southern Japan
Clip: S2026 E154 | 6:40
Watch 6:25
PBS News Hour
Thomas Hampson celebrates U.S. art with 'Song of America'
Thomas Hampson celebrates U.S. musical history with 'Song of America'
Clip: S2026 E154 | 6:25
Watch 5:09
PBS News Hour
Emilee Hackney joins Amna Nawaz on 'Settle In'
On 'Settle In,' Emilee Hackney and Amna Nawaz discuss Appalachian stereotypes
Clip: S2026 E154 | 5:09
Watch 9:27
PBS News Hour
U.S. air defense supply shrinks during Iran war
U.S. air defense supply shrinks during Iran war, leaving experts concerned
Clip: S2026 E153 | 9:27
Watch 6:31
PBS News Hour
India's cockroach protests expose cracks in Modi government
India's youth-led 'cockroach' protests expose cracks in Modi's government
Clip: S2026 E153 | 6:31
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July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E154 | 57:46
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July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E153 | 57:46
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July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E152 | 57:46
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PBS News Hour
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E151 | 57:46
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July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E150 | 57:46
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July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E149 | 57:46
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July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E148 | 57:46
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July 17, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E145 | 57:46