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PBS News Hour

Exhibition explores link between Black women and Shakespeare

Season 2026 Episode 212 | 6m 17s

The Folger Shakespeare Library's newest exhibition maps an unlikely historical connection between Black women and the works of William Shakespeare. Nearly 100 objects document the stories of renowned scholars, popular actors and little-known historic figures. Geoff Bennett spoke with curator Patricia Akhimie. It's for our arts and culture series, CANVAS.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E212 | 57:46
Watch 6:48
PBS News Hour
Examining Trump's claims at his midterm rallies
Examining the controversial claims Trump is making at his midterm rallies
Clip: S2026 E212 | 6:48
Watch 9:18
PBS News Hour
Capehart and Continetti on the press secretary's quick exit
Capehart and Continetti on the White House press secretary's quick exit
Clip: S2026 E212 | 9:18
Watch 8:49
PBS News Hour
Kerry Kennedy remembers mother's life, advocacy in new book
Kerry Kennedy remembers her mother's life and advocacy in new book
Clip: S2026 E212 | 8:49
Watch 4:32
PBS News Hour
Oregon shooter attacked special ed classroom, police say
Oregon school shooter attacked special education classroom, police say
Clip: S2026 E212 | 4:32
Watch 4:58
PBS News Hour
What makes the Oregon school shooting different
What makes the Oregon school shooting different – and what can be learned
Clip: S2026 E212 | 4:58
Watch 5:01
PBS News Hour
How Alaska became a battleground in the fight for the Senate
How Alaska became a key battleground in the fight for the Senate
Clip: S2026 E212 | 5:01
Watch 4:57
PBS News Hour
News Wrap: Zacharia out as White House press secretary
News Wrap: Zacharia out as White House press secretary after less than a week on the job
Clip: S2026 E212 | 4:57
Watch 6:11
PBS News Hour
Pennsylvania doctor urges vaccination amid measles outbreak
Pennsylvania doctor urges vaccination as measles outbreak grows
Clip: S2026 E211 | 6:11
Watch 8:31
PBS News Hour
David Byrne explores the art of rediscovery in new book
David Byrne explores the art of rediscovery in 'Sleeping Beauties'
Clip: S2026 E211 | 8:31
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Watch 57:46
PBS News Hour
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E212 | 57:46
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PBS News Hour
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E211 | 57:46
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PBS News Hour
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E210 | 57:46
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PBS News Hour
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E209 | 57:46
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October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E208 | 57:46
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October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E207 | 56:45
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October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E206 | 57:46
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October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E205 | 57:46
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October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E204 | 57:46
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October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E203 | 57:46