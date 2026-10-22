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PBS News Hour

Christina Applegate's experience highlights challenges of MS

Season 2026 Episode 216 | 7m 06s

When actor Christina Applegate revealed that she had been misdiagnosed with multiple sclerosis, it triggered not only an outpouring of empathy for her, but raised important questions about how often people are told they have the condition when they don’t. William Brangham discussed why MS can be so difficult to diagnose with Dr. Michael Kornberg of Johns Hopkins University.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E216 | 57:46
Watch 7:31
PBS News Hour
News Wrap: Lawmaker charged with leading criminal enterprise
News Wrap: Virginia state senator charged with running criminal marijuana enterprise
Clip: S2026 E216 | 7:31
Watch 7:58
PBS News Hour
Met Opera adapts experimental novel 'Lincoln in the Bardo'
Met Opera adapts experimental novel 'Lincoln in the Bardo' for the stage
Clip: S2026 E216 | 7:58
Watch 8:38
PBS News Hour
What Maine voters are saying about the tight Senate race
What Maine voters are saying about the Collins-Jackson Senate race
Clip: S2026 E216 | 8:38
Watch 8:43
PBS News Hour
Workforce Pell Grants open access to job training
Workforce Pell Grants give students new options for job training
Clip: S2026 E216 | 8:43
Watch 6:01
PBS News Hour
DOJ and DHS election plans raise concerns of interference
DOJ monitoring plans and DHS voter checks raise concerns of election interference
Clip: S2026 E216 | 6:01
Watch 6:16
PBS News Hour
Inside the race to build Patriot missiles as stocks run low
Inside the race to build Patriot missiles as stocks run low
Clip: S2026 E216 | 6:16
Watch 57:46
PBS News Hour
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E215 | 57:46
Watch 6:10
PBS News Hour
Beasley says Trump's demeaning rhetoric pushed him from GOP
Former GOP governor David Beasley says Trump's 'demeaning' rhetoric pushed him from party
Clip: S2026 E215 | 6:10
Watch 6:49
PBS News Hour
News Wrap: Vulnerability prompts race to protect websites
News Wrap: Cybersecurity threat prompts scramble to protect websites around the world
Clip: S2026 E215 | 6:49
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PBS News Hour
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
October 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E216 | 57:46
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PBS News Hour
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
October 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E215 | 57:46
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PBS News Hour
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
October 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E214 | 57:46
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October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
October 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E213 | 57:46
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October 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E212 | 57:46
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October 15, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E211 | 57:46
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October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
October 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E210 | 57:46
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October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E209 | 57:46
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October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E208 | 57:46
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October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E207 | 56:45