December 12, 2025 - PBS News Hour full episode

Trump’s executive order limits state regulations of artificial intelligence
News Wrap: Preservationists sue Trump over his White House ballroom renovation
Indiana Republican explains why he defied Trump and rejected congressional redistricting
What we know about the Epstein photos released by Democrats
Venezuelan opposition leader makes harrowing journey to receive Nobel Peace Prize
Israeli settlers attack Palestinians with impunity, halting West Bank olive harvest
Brooks and Capehart on Trump's recent series of setbacks
Senate rejects plans to address sharp rise in health care premiums
A look at some of the best video games of 2025
A principal's Brief But Spectacular take on bringing hospitality to education
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode