December 2, 2025 - PBS News Hour full episode

December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Rise of crisis pregnancy centers highlights shift in anti-abortion movement
A Brief But Spectacular take on leadership and community through farming
News Wrap: White House says Trump's MRI was focused on heart and abdomen
Trump declines to mark World AIDS Day as funding cuts threaten HIV-prevention efforts
'That 2nd strike was a violation of the laws of war,' former senior military lawyer says
White House says U.S. fired twice at alleged drug boat, raising bipartisan legal concerns
Tamara Keith and Amy Walter on the political reaction to Trump's boat strikes
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
The story behind one man’s historic descent of Mount Everest on skis
