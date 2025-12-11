100 WVIA Way
PBS News Hour

December 11, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 345 | 57m 46s

December 11, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/10/25
Watch 6:43
PBS News Hour
Senate rejects plans to address rising health care premiums
Senate rejects plans to address sharp rise in health care premiums
Clip: S2025 E345 | 6:43
Watch 6:57
PBS News Hour
News Wrap: Indiana GOP rejects redrawing electoral maps
News Wrap: Indiana GOP votes down effort to redraw electoral maps in rare Trump rebuke
Clip: S2025 E345 | 6:57
Watch 4:39
PBS News Hour
Ukraine pushes for security guarantees as pressure grows
Ukraine pushes for security guarantees against Russia as pressure grows on peace plan
Clip: S2025 E345 | 4:39
Watch 9:07
PBS News Hour
A look at some of the best video games of 2025
A look at some of the best video games of 2025
Clip: S2025 E345 | 9:07
Watch 5:57
PBS News Hour
Trump's tariffs impact price of imported Italian pasta
Trump's tariffs raise costs for stores and restaurants that import Italian pasta
Clip: S2025 E345 | 5:57
Watch 7:43
PBS News Hour
How the Tate brothers became connected with the Trump family
Investigation delves into the Tate brothers and their connection to the Trump family
Clip: S2025 E345 | 7:43
Watch 7:43
PBS News Hour
Why private credit is creating concerns among economists
Why private credit is creating major concerns among economists
Clip: S2025 E345 | 7:43
Watch 3:30
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on why schools matter
A principal's Brief But Spectacular take on bringing hospitality to education
Clip: S2025 E345 | 3:30
Watch 57:46
PBS News Hour
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E344 | 57:46
Watch 5:59
PBS News Hour
U.S. seizes oil tanker off the coast of Venezuela
U.S. seizes oil tanker off the coast of Venezuela, escalating tensions with Maduro
Clip: S2025 E344 | 5:59
Watch 57:46
PBS News Hour
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E344 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E343 | 56:45
Watch 56:45
PBS News Hour
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E342 | 56:45
Watch 24:09
PBS News Hour
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E341 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E340 | 24:09
Watch 57:46
PBS News Hour
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E339 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E338 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E337 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E336 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E335 | 57:46