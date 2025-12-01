December 1, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
News Wrap: Netanyahu asks Israel’s president for pardon amid corruption trial
The story behind one man’s historic descent of Mount Everest on skis
Peace remains elusive for Lebanese Christians as Pope Leo visits war-torn country
Former USAID employees keep dismantled agency’s life-saving work afloat
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
Whooping cough cases remain elevated as vaccination rates drop
Millions of full-time workers are struggling to afford a place to live. Here’s why
News Wrap: Trump declares Venezuela’s airspace ‘closed’ after weeks of escalating tensions
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode