December 4, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
Ukraine ambassador to U.S. on peace negotiations and corruption scandal
As ICE boosts recruitment, critics concerned over changes to hiring and training standards
What to know about the rise in colon cancer cases among young adults
Dem congressman 'deeply concerned' about legality of boat strikes after viewing video
Pentagon leaders brief lawmakers on U.S. boat strikes, fueling debate over legality
News Wrap: Supreme Court allows Texas to use redrawn congressional map favoring GOP
What led the FBI to the man accused of placing pipe bombs in D.C.
Corruption scandal rocks Ukraine as it fights for survival against Russia's invasion
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Johnson faces growing frustration from Republicans as key issues expose rifts
Latest Episodes
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode