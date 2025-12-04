100 WVIA Way
PBS News Hour

December 4, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 338 | 57m 46s

December 4, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/03/25 | Expires: 01/03/26
Extras
Watch 8:50
PBS News Hour
Ukraine ambassador on peace negotiations, corruption scandal
Ukraine ambassador to U.S. on peace negotiations and corruption scandal
Clip: S2025 E338 | 8:50
Watch 7:44
PBS News Hour
Critics concerned over ICE's hiring, training standards
As ICE boosts recruitment, critics concerned over changes to hiring and training standards
Clip: S2025 E338 | 7:44
Watch 4:05
PBS News Hour
What to know about colon cancer cases among young adults
What to know about the rise in colon cancer cases among young adults
Clip: S2025 E338 | 4:05
Watch 6:43
PBS News Hour
Rep. Smith 'deeply concerned' about legality of boat strikes
Dem congressman 'deeply concerned' about legality of boat strikes after viewing video
Clip: S2025 E338 | 6:43
Watch 3:35
PBS News Hour
Pentagon leaders brief lawmakers on U.S. boat strikes
Pentagon leaders brief lawmakers on U.S. boat strikes, fueling debate over legality
Clip: S2025 E338 | 3:35
Watch 3:42
PBS News Hour
News Wrap: SCOTUS allows Texas to use new congressional map
News Wrap: Supreme Court allows Texas to use redrawn congressional map favoring GOP
Clip: S2025 E338 | 3:42
Watch 4:04
PBS News Hour
What led FBI to man accused of placing pipe bombs in D.C.
What led the FBI to the man accused of placing pipe bombs in D.C.
Clip: S2025 E338 | 4:04
Watch 6:31
PBS News Hour
Corruption scandal rocks Ukraine as it fights for survival
Corruption scandal rocks Ukraine as it fights for survival against Russia's invasion
Clip: S2025 E338 | 6:31
Watch 57:46
PBS News Hour
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E337 | 57:46
Watch 5:34
PBS News Hour
Johnson faces growing frustration from Republicans
Johnson faces growing frustration from Republicans as key issues expose rifts
Clip: S2025 E337 | 5:34
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
